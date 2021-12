Nachwuchsregisseur von deutscher Filmschule darf sich Hoffnung auf Oscar machen

Der jordanische Regisseur Murad Abu Eisheh, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, kann sich Hoffnungen auf einen Oscar in der Kategorie "Live-Action-Kurzfilm" machen. Sein Film "Tala'vision" hat es auf eine Shortlist mit 15 Kandidaten geschafft. Dies gab die Oscar-Akademie am Dienstagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Der halbstündige Kurzspielfilm erzählt vom Leben der achtjährigen Tala im vom Krieg zerrütteten Syrien und davon, welche Bedeutung ein Fernseher für das Mädchen hat. Nun wird ein Oscar-Komitee fünf Filme für die Endrunde auswählen. Die Preisverleihung soll dann am 27. März in Hollywood über die Bühne gehen. Wie weiter bekannt wurde, steht auch der SWR-Film "Ich bin dein Mensch" zu den 15 Filmen, die um die Nominierung für den besten internationalen Spielfilm konkurrieren.