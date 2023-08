Im Raum Göppingen haben Unbekannte in den letzten Wochen immer wieder Ortsschilder gestohlen - rund 30 Stück. Nun sind einige der Schilder wieder aufgetaucht.

Rund 30 Ortsschilder in der Region Göppingen sind in den vergangenen Wochen gestohlen gemeldet worden - nun sind zwölf davon wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand ein Zeuge zwölf Orts- und zwei weitere Verkehrsschilder in einem Feld bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Sie werden jetzt an die Straßenmeistereien übergeben.

Im Landkreis Göppingen - unter anderem in Jebenhausen, Hattenhofen und Rechberghausen - waren vor einigen Wochen zahlreiche Ortsschilder gestohlen worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10.000 Euro. Im Verdacht stehen mehrere Personen. Ein Zeuge hatte Anfang August in Manzen bei Göppingen beobachtet, wie eine Gruppe aus vier Personen, darunter mindestens eine Frau, das dortige Ortsschild abmontierte.