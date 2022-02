Sturm bleibt in der Region Stuttgart ohne größere Folgen

Ein paar umgefallene Bauzäune und Äste auf der Fahrbahn: Orkantief Ylenia hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kaum für Polizei- und Feuerwehreinsätze in der Region Stuttgart gesorgt. Größere Schäden wurden folglich nicht gemeldet - obgleich es auch am heutigen Donnerstag noch die Gefahr von Sturmböen gibt. Derzeit liegen bei den S-Bahnen Stuttgart keine Störungen vor, der Verkehr in der Region Stuttgart sei regulär gestartet, twitterte das Unternehmen. Mit Einschränkungen müssen Reisende dagegen im Fernverkehr rechnen. Vom Stuttgarter Hauptbahnhof Richtung Norddeutschland fallen viele Verbindungen aus. Die Bahn hat den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt.