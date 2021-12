Soforthilfe nach Vergewaltigung jetzt auch in Ostfildern

per Mail teilen

Nach sexuellen Straftaten bekommen Opfer nicht immer die optimale Hilfe. Der Kreis Esslingen will das nun zusammen mit Kliniken ändern. Eine der Maßnahmen soll vor Gericht helfen.

Die medius Klinik Ostfildern-Ruit will Opfern sexueller Gewalt stärker helfen. Pressestelle Pressestelle medius Kliniken, Bildquelle: Britt Moulien

In der medius Klinik in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) können Vergewaltigungsopfer ab sofort schnelle Hilfe bekommen, ohne Anzeige erstatten zu müssen. Wie die Klinik am Montag mitteilte, können sich Opfer sexueller Gewalt behandeln und vor allem auch Spuren wie etwa Körperflüssigkeiten sichern lassen. Diese sollen ein Jahr lang aufgehoben werden.

Hunderte Anzeigen wegen sexueller Straftaten im Kreis Esslingen

Im Landkreis Esslingen sind nach Angaben von Landrat Heinz Eininger (CDU) im vergangenen Jahr mehr als 300 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung angezeigt worden, wozu auch 22 Fälle von Vergewaltigung zählen.

"Damit wird ja evident, dass es hier ein Problem gibt, und ich finde es sehr schön, dass wir hier das Zusammenwirken verschiedener Institutionen haben."

Ein Grund für das neue Hilfsangebot sei, dass sich die meisten Vergewaltigungsopfer nicht medizinisch versorgen lassen - "aus Scham oder aus Angst vor einem langwierigen Strafverfahren", teilt die medius Klinik mit Sitz im Kreis Esslingen mit. Das soll nun in ihrer Niederlassung in Ostfildern-Ruit besser möglich sein.

In einem bundesweiten Projekt wollen Kliniken Opfer von sexueller Gewalt besser unterstützen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Frauennotruf Frankfurt | Frauennotruf Frankfurt

"Die medizinische Untersuchung nach einer Gewalttat sollte zeitnah erfolgen, maximal 72 Stunden nach dem Vorfall, damit Beweise für eine Strafanzeige gesichert werden können. Die Betroffenen entscheiden, ob und wann sie eine Anzeige erstatten möchten."

Auch Kliniken im Rems-Murr-Kreis und dem Kreis Ludwigsburg bieten Hilfe an

Nach dem Rems-Murr-Klinikum in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) und dem RKH Klinikum Ludwigsburg ist es die dritte Klinik in der Region Stuttgart, die an dem bundesweiten Projekt "Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung" teilnimmt.

Darüber hinaus können sich Opfer im Kreis Esslingen an die Selbsthilfeorganisation Wildwasser und die Beratungsstelle kompass kirchheim wenden. Auch in anderen Kreisen in der Region Stuttgart bekommen Opfer Hilfe: Der Rems-Murr-Kreis beispielsweise betreibt in Waiblingen, Schorndorf und Backnang Anlaufstellen für Opfer sexualisierter Gewalt. In Stuttgart wiederum gibt es unter anderem die Beratungsstelle KOBRA sowie eine Niederlassung von Wildwasser. Die Beratungsstelle thamar betreibt zwei Einrichtungen im Kreis Böblingen, darunter eine in Leonberg. In Ludwigsburg hat die Beratungsstelle Silberdistel ihren Sitz, eine Einrichtung für junge Opfer. Das Kinderschutzzentrum Göppingen ist ebenfalls eine Anlaufstelle zum Thema.