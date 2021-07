Der Stuttgarter Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für eine umfangreiche und kostspielige Sanierung der Staatsoper. Abgesegnet ist der Bau damit aber nicht.

Bewilligt hat der Stuttgarter Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zunächst nur die Planungskosten in Höhe von 13,5 Millionen Euro, zu denen das Land Baden-Württemberg die gleiche Summe beisteuert. Der Beschluss hatte lediglich sieben Gegenstimmen. Außerdem entschied sich das Plenum am Mittwochabend dafür, den Bau der notwendigen Interimsspielstätte vorzubereiten und das Kulissenlager am Standort Zuckerfabrik in Bad Cannstatt zu erweitern. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats ist somit eine Vorentscheidung. Mit der Abstimmung verbunden ist aber die grundsätzliche Zusage, sich an den Kosten zu beteiligen.

Sanierung könnte mehr als eine Milliarde Euro kosten

Stadt und Land teilen sich als Träger des größten Dreispartenhauses der Welt die Kosten für das Gesamtpaket aus Sanierung, Erweiterung und Modernisierung. Nach einer ersten detaillierten und im November 2019 veröffentlichten Schätzung könnte das Vorhaben mehr als eine Milliarde Euro kosten - im ungünstigsten Fall.

Dabei werden die reinen Baukosten auf 550 Millionen Euro geschätzt, es kommen zudem unter anderem ein Risikozuschlag und die zu erwartenden Baupreissteigerungen für zehn Jahre hinzu. Die Bauarbeiten sollen nach bisheriger Planung fünf bis sieben Jahre dauern. Erst 2027 soll die Interimsspielstätte fertig sein - frühestens 2037 dann die neue Oper im denkmalgeschützten Littmann-Bau.

Stadt und Land sind als Träger des größten Dreispartenhauses der Welt zu dessen Unterhalt verpflichtet. Für die Zeit des Umbaus, soll eine Interimsspielstätte an den Wagenhallen entstehen. Diese soll bei Rückzug ins Opernhaus abgebaut und weiterverkauft werden. Weitere Gebäude für die Verwaltung sollen als Wohnhäuser nachgenutzt werden.

Wissenschaftsministerin begrüßt Beschluss

"Das ist ein guter Tag für den Theaterstandort Baden-Württemberg, für unsere ausgezeichnete Oper und das weltbekannte Stuttgarter Ballett", zeigte sich Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) erfreut. Nach 50 Jahren sei ein Gebäude heruntergewirtschaftet, da gehöre eine Grundsanierung einfach dazu, sagte sie auch mit Blick auf die beiden anderen Bühnen-Großbaustellen in Karlsruhe und Mannheim. Das Land hat schon Planungsmittel in den Haushalt eingestellt, auch im Koalitionsvertrag bekennt sich Grün-Schwarz zu dem Stuttgarter Projekt.

Zentraler Streitpunkt des Projekts ist die sogenannte Kreuzbühne. Mit ihr sollen schnellere und einfachere Bühnenbildwechsel möglich werden. In dem rund 100 Jahre alten Opernhaus wird außerdem mehr Platz zum Beispiel für Proberäume benötigt.

Gemeinderatsfraktionen einig: Sanierung des Opernhauses überfällig

Nicht erst seitdem ein Unwetter Teile des Stuttgarter Operndaches weggerissen hat, sind sich die Gemeinderatsfraktionen einig: die Sanierung des Stuttgarter Opernhauses ist überfällig. Die letzte Überholung des Littmanngebäudes liegt über 35 Jahre zurück und seitdem wird darüber debattiert und notdürftig in der Sommerpause geflickt. Diese Politik des "Vor-sich-Herschiebens" hat jetzt ihren Preis.