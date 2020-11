Als Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt bietet die Stadt Ludwigsburg in diesem Jahr einen Online-Weihnachtsmarkt an. Mit der digitalen Variante solle einerseits ein weihnachtliches Einkaufserlebnis ermöglicht werden, andererseits sollen die Budenbesitzer unterstützt werden, heißt es vom Städtischen Eigenbetrieb Tourismus & Events in Ludwigsburg. Über die Internetseite der Stadt geht es zum digitalen Weihnachtsmarkt, an dem sich mehr als 70 Anbieter beteiligen. Angeboten werden Waren wie Kunsthandwerk, Schmuck sowie Haushaltswaren und Spielzeug. Eingekauft werden kann dann im jeweiligen Online-Shop oder Kunden können sich direkt beim Verkäufer melden.