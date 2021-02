per Mail teilen

Die Region Stuttgart ist vom Automobilsektor geprägt. Doch dieser befindet sich mitten im Wandel. Was bedeutet das? Das war das Thema bei einem Online-Kongress der Grünen am Donnerstag.

Wir müssen handeln, jetzt! Das ist die Botschaft des Online-Kongresses. Die europäische Industrie hinke bei der Entwicklung von alternativen Antrieben und der Software für Elektrofahrzeuge weit hinterher. Die Verunsicherung in Politik und Wirtschaft sei groß, aber es gebe auch Chancen.

Nun sei es die gemeinsame Aufgabe von Wissenschaft, Industrie und Politik die Umstellung zu organisieren, sagte Viola von Craman-Taubadel. Sie sitzt für die Grünen im Europaparlament und hat mit zwei ihrer Parteikolleginnen den Online-Kongress veranstaltet.

Es ist kein Geheimnis, dass Pkw mit Verbrennungsmotoren zukünftig nicht mehr gebaut werden. Viola von Craman-Taubadel (Grüne). Mitglied des Europäischen Parlaments

Global laufe die Umstellung auf Elektromobilität bereits mit sehr hoher Geschwindigkeit. Diese betreffe aber nicht nur die Pkw, sondern auch die Logistik und den öffentlichen Nahverkehr. In keinem Bereich stünden bislang auf dem Europäischen Markt ausreichend wettbewerbsfähige Modelle zum Verkauf. "Wir sind in diesem Sektor genauso abhängig vom asiatischen Markt wie bei der Batterieproduktion", so die Europaabgeordnete Viola von Craman-Taubadel.

Elektromobilität, vernetzte Systeme und autonomes Fahren würden bereits heute die Anforderungen an Produktion, Lieferketten und Fachkräfte verändern, sagte Anna Deparnay-Grunenberg, die als Stuttgarter Abgeordnete für die Grünen im Europaparlament sitzt. Sie befürchtet, dass die europäische Industrie die an die Elektromobilität gebunden sei, international abgehängt wird. Die Politik müsse Weiterbildung und Know-how für neue Fahrzeuge und neue Mobilitätsideen fördern.

Thorsten Gröger von der IG Metall betonte, dass nach Angaben der Betriebsräte, die die Gewerkschaft gefragt hat, eine große Verunsicherung beim Strukturwandel bestünde. Die Hälfte der Kollegen wüssten nicht wie die Zukunftsstrategie in ihrem Unternehmen aussehe.

Dass die europäische Automobilindustrie im internationalen Vergleich hinterherhinke, beschäftige nicht nur die Hersteller und ihre Zulieferer, sondern auch die Regionen und Menschen, die von der Wertschöpfung im Automobilsektor abhängen, so die Europapolitikerinnen der Grünen in ihrem Einladungsschreiben zu dem Kongress.