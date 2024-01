Franziska Klempien ist Onkolotsin am Klinikum Ludwigsburg. Sie berät und begleitet dort Krebspatientinnen und -patienten. Das gibt es selten in Baden-Württemberg.

Die gelernte Krankenpflegerin Franziska Klempien ist die erste und bisher einzige Onkolotsin im Klinikum in Ludwigsburg. Als Onkolotsin steht sie Krebspatienten und -patientinnen zur Seite. Denn vielen neu Erkrankten reißt die Diagnose Krebs den Boden unter den Füßen weg. Klempien fängt sie in ihrer Trauer, Wut und Verzweiflung auf.

Weniger als zehn Onkolotsen in Baden-Württemberg

Jährlich kommt es laut Krebsregister Baden-Württemberg zu mehr als 60.000 Neuerkrankungen an Krebs in Baden-Württemberg. Auf die vielen Patienten kommen landesweit acht Onkolotsinnen und -lotsen. Es kann also nur ein Bruchteil der Patienten und Patientinnen die Betreuung bekommen, die Klempien und die anderen Fachkräfte dieser Art im Land bieten. Normalerweise haben Krebspatienten keinen festen Ansprechpartner. Das führt dazu, dass sie oft von einer Person zur nächsten weitergeleitet werden und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen.

Patient aus Ludwigsburg profitiert von Onkolotsin

Ulrich Krüger erkrankte vor fast einem Jahren an Bauspeicheldrüsenkrebs. Seit seiner ersten Chemotherapie ist Klempien an seiner Seite. Für ihn war und ist die Begleitung durch die Onkolotsin eine große Unterstützung.

Frau Klempien organisiert alles! Ohne Onkolotsin hast du echt ein Problem. Du weißt sonst gar nicht, wen du ansprechen sollst.

Zur Zeit betreut die Onkolotsin bis zu 50 Patienten und Patientinnen - manche nur ein paar Wochen, andere über mehrere Jahre. Täglich stellt sie sich auch Neupatienten vor und bietet ihre Unterstützung an. Denn gerade zu Beginn bleibt kaum Zeit, die Diagnose zu verarbeiten und die einzelnen Schritte der Behandlung zu verstehen.

Klempien begleitet Betroffene zu Arzt- und Aufklärungsgesprächen und beantwortet danach offen gebliebene Fragen. Außerdem hat sie immer ein offenes Ohr für Sorgen und Ängste. Ihr Ziel ist eine bessere Versorgung der Patienten. Als Klempien noch als Krankenpflegerin in der Onkologie tätig war, bedauerte sie immer, dass sie zu wenig Zeit für die Patienten hatte.

Das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, weil ich immer in der Ambulanz gesehen habe, dass die Patienten einfach hier mit ihren Sorgen oft allein gelassen werden.

Arzt: Menschen mit Krebs brauchen mehr Unterstützung

Klempien setzte sich für eine bessere Betreuung der Patienten ein. Sie forderte von Dr. Matthias Ulmer, dem ärztlichen Leiter des Krebszentrums, dass auch am Klinikum Ludwigsburg die Stelle einer Onkolotsin eingerichtet wird. Auch Ulmer ist der Ansicht, dass die psychische Begleitung der Krebspatienten oft zu kurz kommt. In der Medizin werde häufig die Qualität einer Therapie an körperlichen Komplikationen gemessen und die seelische Belastung außer Acht gelassen, findet Ulmer.

Wenn wir im Gesundheitswesen mehr unseren Fokus auf menschliche Medizin legen würden, würde die Betreuung einen ganz anderen Stellenwert bekommen.

Klinikum trägt die Kosten selbst

Für Krankenhäuser sind Onkolotsen ein Zusatzangebot, dass sie selbst finanzieren müssen. Auch die Stelle von Franziska Klempien wird nicht von der Krankenkasse bezahlt. Um den Bedarf in Ludwigsburg decken zu können, wären eigentlich mindestens drei Stellen nötig. Bisher ist eine zweite Stelle in Planung.