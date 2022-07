On-Demand-Verkehr: Wernau startet Busfahrten auf Bestellung

per Mail teilen

Eine Busfahrt per App bestellen - das geht seit Dienstag in Wernau. Mit dem Pilotprojekt will der Kreis Esslingen den öffentliche Nahverkehr spätabends und nachts verbessern.

Fahrgäste können sich eine Fahrt per Anruf bei einer Hotline oder über eine App auf dem Smartphone buchen. In der App können sie ihren Abhol- und Zielort eingegeben. Danach erhalten sie Optionen für die Fahrt, einschließlich der Abholzeit, so die Stadt Wernau weiter.

Kleinbusse fahren täglich ab 20 Uhr

Sobald die Fahrgäste eine Fahrt ausgewählt haben, würden sie zu einer nahegelegenen regulären oder virtuellen Bushaltestelle geleitet werden. Im Schnitt brauche der Transporter 20 bis 30 Minuten, um vor Ort zu sein. Die beiden Kleinbusse sollen zu Randzeiten und an Orte innerhalb Wernaus fahren, wo es der Stadtbus "nicht hinschaffe", schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Wernau: Busfahrt individuell per App bestellen

Den On-Demand-Service, was auf deutsch "auf Nachfrage" bedeutet, soll es sonntags bis donnerstags von 20 Uhr bis 1:30 Uhr geben. In der Nacht von Freitag auf Samstag sowie in Nächten vor Feiertagen fahren die Busse zwischen 20 Uhr und 4 Uhr. Bis zu drei Tage vorher kann man eine Fahrt im Voraus buchen. Voraussetzung ist ein gültiges VVS-Ticket.

On-Demand-Service soll Verkehrsangebot erweitern

Die Busse sind Teil eines Pilotprojekts des Landkreises. Er will den On-Demand-Verkehr in Wernau testen. Die Stadt sei damit Vorreiter. Das neue Angebot soll das bestehende Anrufsammeltaxi zu den bisherigen Betriebszeiten ersetzen und das Verkehrsangebot in der Stadt erweitern.