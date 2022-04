Auswirkungen der Omikron-Welle deutlich spürbar im Kreis

Die Auswirkungen der Omikron-Welle sind im Landkreis Göppingen deutlich spürbar. Im März zählte man allein 16 Todesfälle mit oder an Corona. Das zuständige Gesundheitsamt sieht die Situation kritisch. Zahlreiche Busverbindungen fallen aus - Arztpraxen bleiben geschlossen - planbare Operationen werden in den Alb-Fils-Kliniken verschoben. Die Mitglieder des Corona-Krisenstabes im Landratsamt zeigen sich aufgrund der Entwicklung besorgt. Die geplanten Lockerungen würden die Situation aller Voraussicht nach noch verschärfen, so Landrat Edgar Wolff. Alle seien gefordert durch ihr Verhalten Menschen nicht unnötig zu gefährden, so der Leiter des Göppinger Gesundheitsamtes, Heinz Pöhl.