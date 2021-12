Landeshauptstadt Stuttgart: Omikron-Nachweis in Kitas und Schule

In Stuttgart sind mehrere Ausbrüche mit der Coronavirus-Variante Omikron festgestellt worden. Betroffen sind zwei Kindergärten und ein Gymnasium. Zahlreiche Quarantänen seien erforderlich, teilte die Stadt Stuttgart am Donnerstag mit. In beiden Kindergärten gibt es jeweils fünf bestätigte Infektionsfälle und in jeweils zwei Fällen wurde bislang die Omikron-Variante festgestellt. Für alle Kinder und das Personal gilt jetzt als enge Kontaktpersonen eine Quarantänepflicht von 14 Tagen, nicht aber für ihre Haushaltsangehörigen, teilte die Stadt Stuttgart weiter mit. Die gleichen Vorgaben gelten für die Klasse eines betroffenen Gymnasiums. Hier wurden bislang zwei Schülerinnen positiv auf die Omikron-Variante getestet.