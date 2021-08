"Omas for Future". Schon mal gehört? Was gemeint ist, ist ja relativ klar. Eine Initiative, die in die gleiche Richtung geht wie Fridays for Future: Für Klimaschutz. Bundesweit beteiligen sich Menschen an Omas for Future, auch hier in der Region Stuttgart. Heute schwingt sich eine Gruppe von Ihnen aufs Fahrrad. Das Ziel: Ihre Wünsche fürs Klima nach Berlin zu bringen. Kollege Julian Hammerstein war beim Start dabei.