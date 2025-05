Nach dem tödlichen Autounfall am Olgaeck ist ein Unternehmer aus Detmold beschimpft und bedroht worden. Er wurde von vielen Menschen für den Stuttgarter Unfallfahrer gehalten.

Der tragische Unfall am vergangenen Freitag am Olgaeck in Stuttgart hat das Leben vieler Menschen verändert: Eine Frau wurde getötet, sieben Menschen wurden verletzt. Völlig unerwartet hat der Unfall auch Auswirkungen auf einen Mann und sein Unternehmen im knapp 400 Kilometer entfernten Detmold in Nordrhein-Westfalen.

Die Geschichte von "Markus S." zeigt die Dynamiken des Internets

Freitagabend, Olgaeck Stuttgart. Ein tragischer Unfall. Eine Frau wird getötet, viele Menschen verletzt. Die "BILD"-Zeitung berichtet am Samstag über den möglichen Unfallverursacher. Er wird zu seinem Schutz mit einem fiktiven Namen versehen: Markus S. Dazu Informationen wie: "Selfmade-Millionär Markus S. (*Name geändert) [...] Er ist ein Pionier des Onlinehandels, machte seinen Shop schließlich zum Weltmarkt-Führer und wurde dadurch selbst mehrfacher Millionär."

Und plötzlich liest der echte Markus S. "An die Wand mit Dir"

Knapp 400 Kilometer entfernt, in Detmold in Nordrhein-Westfalen, lebt und arbeitet ein "echter Markus S.". Auf ihn treffen die gleichen Begriffe zu, etwa "Selfmade-Millionär", erfolgreich im Onlinehandel, auch das Alter ist ähnlich. Es ist Markus Schön, Chef der Buero.de Handel AG. Als ihn am Samstagabend online Nachrichten erreichen wie "An die Wand mit Dir" oder "Millionen machen, aber dann nicht Auto fahren können" googelt er sich selbst und versteht recht schnell, was gerade falsch läuft.

Gibt man die entsprechenden Key Words und den fiktiven Namen bei Suchmaschinen wie Google ein oder bei der KI-Anwendung ChatGPT, dann wird der Detmolder Markus Schön mit dem Unfallverursacher verknüpft. Eine fatale Kombination. Schön sagt selbst: "Es ist die Kombi aus Autovervollständigung in den Suchmaschinen, KI und dem Artikel mit unglücklicher Namenswahl."

Die Zahlen gehen signifikant nach unten

Nach Erscheinen des Online-Artikels geht "die Käufe der online-Kunden signifikant nach unten. Ich dachte: Niemand hier hat was Schlimmes gemacht, und trotzdem brechen unsere Umsätze ein", so Schön. Wie lange das gehen wird, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Das online-Team der Unternehmensgruppe fragt sich: "welche Eigendynamik hat das?" Begriffe wie Umsatzeinbruch, Zukunftssorgen stehen im Raum. Aber: "alles unbedeutend gegen das Schicksal der Unfallopfer", so der buero.de-Chef.

Wann ist es zu Ende? Das war völlig unklar.

"Für mich liegt der Fehler nicht allein bei der 'BILD'. Das haben die zwar extrem unglücklich gemacht, hätten einfach mal Markus S. googeln können, dann findet man sehr schnell mich, dann sehr schnell Internet, dann e-commerce... Das hätte man dann einfach vermeiden können.“ Markus S. wirkt ruhig und gelassen.

Er ist den Umgang mit Medien gewohnt, auch mit sozialen Netzwerken, "aber wenn Sie als Mörder bezeichnet werden, das ist eine Dimension, die will man nicht haben". Markus Schön macht im Interview einen aufgeräumten Eindruck. Eine Gegendarstellung will er nicht, das mache die Sache nur unnötig größer. Wichtig sei für ihn, dass die Welle bereits wieder abebbe, sein Unternehmensverbund nochmal an der Katastrophe vorbei schrammte.

Der Shitstorm ist ein Déjà-vu für die Familie

Oh Papa, nicht schon wieder!

Und auch die Familie erlebt ein kurzes, unangenehmes Déjà-vu: 2022 plant Markus Schön, 47 Filialen der angeschlagenen Galeria Kaufhof-Gruppe zu übernehmen, es kommt nicht dazu. Die mediale Aufmerksamkeit damals sorgt dafür, dass das älteste Kind so stark gemobbt wird, dass es die Schule wechselt. "Oh Papa, nicht schon wieder!", hört er am Wochenende. Er versichert, dieses Mal sei es anders.

Markus Schön empfiehlt: Regelmäßig sich selbst googeln

Es kann jeden treffen. Daher sollte jeder für sich handeln. Regelmäßig sich selbst (und sein Unternehmen) googeln. Auch mit Namensbestandteilen, also zum Beispiel einem S nach dem Vornamen oder Initialen. Und vor allem: die Ruhe bewahren.