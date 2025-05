In Stuttgart ist am frühen Freitagabend am Olgaeck ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte.

Großer Polizeieinsatz am Abend in Stuttgart: Ein Geländewagen war gegen 17:50 Uhr ist ein Mercedes G-Klasse in eine Personengruppe am Olgaeck gefahren. Laut Polizei gibt es momentan drei verletzte Menschen. Der Fahrer sei festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin. Man sei mit starken Kräften vor Ort und informiere weiter. Die Hintergründe sind derzeit unklar. #Mitte Im Bereich #Olgaeck ist offenbar ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Es soll mehrere Verletzte geben. Wir sind mit starken Kräften vor Ort und informieren hier, sobald weitere Informationen vorliegen. Ihre #Polizei #Stuttgart Mehr dazu in Kürze.