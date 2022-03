Olga Henich privat

Olga Henich

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Am liebsten multimedial. Gute Geschichten sollten über alle Kanäle laufen.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Mit sibirischen Wurzeln aus dem Nachbarbundesland Bayern und begeistert vom Ländle.

Kaffee oder Tee?

Ein großer Fan der Tee-Kultur in ganz verschiedenen Sorten und Ausführungen. An manchen Tagen darf es aber auch Kaffee sein.

Buch oder CD?

Ein spannendes Buch und gute Musik sind die besten Begleiter.

Sprint oder Marathon?

Langfristig gedacht: Marathon.

Berge oder Meer?

"Like Ice in the Sunshine" – am liebsten schmelze ich am Meer dahin. Mit Buch und Musik ;-)

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Von allem etwas. Hauptsache lecker.

Glas halbvoll oder halbleer?

Schnell auffüllen, sobald es leer wird.