Am Samstag sind in Stuttgart zwei Männer in einem Zug in Streit geraten. Am Ende musste ein Ohr in einer Klinik genäht werden.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Zug in Stuttgart hat ein Unbekannter seinem Kontrahenten am Samstag ein Stück von einem Ohr abgebissen. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Geschädigte habe seinem Gegner wiederum in den Finger gebissen, vermutlich als Reaktion auf den Angriff, so die Polizei. Biss ins Ohr offenbar aus Eifersucht Die Verletzungen ereigneten sich demnach in einem Zug kurz vor seiner Ankunft im Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Angreifer soll einem 42-Jährigen Mann während der Fahrt vorgeworfen haben, er habe seiner weiblichen Begleitung Blicke zugeworfen. Laut Polizei entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei biss der Unbekannte dem 42-Jährigen ein Stück Ohr ab, heißt es von der Polizei. Bundespolizei sucht Täter und Zeugen Direkt nach dem Halt des Zugs sei der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleitung geflohen. Seither ist er laut Polizei flüchtig. Sie sucht nun Zeugen.