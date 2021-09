ÖPNV am Wochenende kostenlos

Dieses Wochenende ist das Fahren mit Bus und Bahn in Stuttgart kostenlos. In der sogenannten Zone 1 kostet das Mitfahren am Wochenende nichts - auch in den S-Bahnen. Wer aus dem Umland in die Stadt will, muss statt zwei Zonen nur eine bezahlen. Hintergrund ist eine Aktion der Stadt mit dem Verkehrsverbund: Das Ganze soll die Innenstadt beleben.