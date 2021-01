Auf dem Neckar bei Freiberg (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwoch eine größere Ölverschmutzung entdeckt worden. Mehrere Feuerwehren waren zum Einsatzort gerufen worden, um die Verschmutzung, einen rund 50 mal 50 Meter großer Ölfilm, zu bekämpfen. Dabei sind auch sogenannte Ölsperren ausgelegt worden, so die Polizei. Als Verursacher der Gewässerverunreinigung konnte ein belgisches Gütermotorschiff ermittelt werden. Der Schiffsführer habe versehentlich Öl abgepumpt, so dass etwa 5.000 Liter eines Öl-Wasser-Gemischs in den Neckar gelangten. Den Schiffsführer erwartet nun eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung. Darüber hinaus wurde ihm die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gefahrstoffs untersagt. Die Schifffahrt auf dem Neckar bleibt über Nacht in diesem Bereich gesperrt.