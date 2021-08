Bei Baggerarbeiten in Waiblingen-Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis) ist am Montag eine Ölzuleitung beschädigt worden. Dabei gelangte laut Polizei Öl in die Kanalisation, wie viel ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Öl in einem Auffangbecken der Kläranlage gesammelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.