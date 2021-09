ÖPNV von "Allianz pro Schiene" ausgezeichnet

In einem bundesweiten ÖPNV-Vergleich hat der Kreis Esslingen Platz drei und der Kreis Böblingen Platz fünf erreicht. Bezogen auf Baden-Württemberg landeten die beiden Kreise auf den Plätzen eins und zwei. Allein in diesem Jahr habe man im Kreis Böblingen 50 Millionen Euro in das ÖPNV-Angebot investiert, heißt es beim Landratsamt Böblingen. Untersucht hatte das Interessenbündnis "Allianz pro Schiene" die Erreichbarkeit von Bus- und Bahnangeboten in den bundesweit 294 Landkreisen. Dabei wurde ermittelt, wie viele Bushaltestellen und Bahnhöfe es in einem bestimmten Radius in den Kreisen gibt. Auch der Takt der Fahrten spielt eine Rolle.