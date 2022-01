Stadt Stuttgart macht öffentliche Toiletten kostenlos

Sogenannte Wildpinkler sollen in Stuttgart nicht mehr die Stadt verschmutzen. Viele erleichtern sich, so die Stadt, in Hauseingängen, Hinterhöfen und Unterführungen - zum Ärger von Anwohnern. Aus diesem Grund hat die Stadt Stuttgart, beziehungsweise die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS), die meisten ihrer öffentlichen Toiletten kostenfrei nutzbar gemacht. Die AWS betreibt in der Landeshauptstadt 73 öffentlichen Toilettenanlagen. Rund eine halbe Millionen Mal im Jahr nutzen Stuttgarterinnen und Stuttgarter diese Toiletten.