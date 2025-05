per Mail teilen

Stadtbusse fahren mit Diesel - fast überall. In Esslingen ist das anders. Dort sind auch O-Busse unterwegs. Sie bekommen ihren Strom durch eine Oberleitung. Die Stadt hat ein klares Ziel.

Bis Ende 2026 sollen alle Linienbusse des städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) elektrisch fahren. Dafür wird die Zahl von bisher 10 auf 62 Batterie-Oberleitungsbusse erhöht. Die ersten neuen O-Busse des tschechischen Herstellers Škoda sollen im Sommer 2026 geliefert werden, bis zum Jahresende die restlichen. "Das wird klappen. Wir sind im Zeitplan", so der technische Werkleiter Johannes Müller auf SWR-Anfrage. Die Stadt investiert nach eigenen Angaben rund 41,5 Millionen Euro in die Anschaffung der neuen Busse.

So sollen die O-Busse künftig in Esslingen aussehen. Der städtische Verkehrsbetrieb Esslingen hat 52 neue Fahrzeuge beim Hersteller Škoda bestellt. (Visualisierung) Pressestelle Skoda

Das ist der Durchbruch, auf den ich seit 40 Jahren warte.

Ronald Kiebler kennt die Esslinger O-Busse wie kaum ein anderer. Er ist ein international gefragter Kenner der besonderen Busse, organisiert zusammen mit anderen Mitgliedern des Vereins "Stuttgarter Historische Straßenbahnen" regelmäßige Fahrten mit einem historischen Oberleitungsbus an Sonntagen und verwaltet auch eine Internet-Seite zu O-Bussen . Dass die Stadt Esslingen ihr O-Bus-Netz massiv ausbaut, bezeichnet er als großen Wurf. Dadurch stelle sich die Stadt viel stabiler auf. "Es ist natürlich ein ganz anderer Standpunkt für einen Verkehrsbetrieb, den eine Stadt hat, wenn sie mehr als 50 Oberleitungsbusse hat, als wenn sie nur 10 hat. Auch gegenüber dem Hersteller."

O-Busse bekommen ihren Strom aus Oberleitungen - wie hier an einer Kreuzung im Bereich der Linie 101. Derzeit liegt die Spannung bei 600 Volt. Künftig soll diese auf 750 Volt erhöht werden. SWR Philipp Pfäfflin

SVE stellt alle eigenen Linien auf O-Busse um

Nicht nur die Zahl der Busse soll erhöht werden, auch das Oberleitungsnetz wird erweitert. Bislang fahren O-Busse in Esslingen vor allem auf wenigen Linien, unter anderem auf der Hauptlinie 101 von Obertürkheim nach Oberesslingen. Bis Ende 2026 soll das gesamte SVE-Netz mit O-Bussen bedient werden.

Dafür werden derzeit Masten aufgebaut und Oberleitungen gespannt. Das sorgt vorübergehend für Verkehrsbehinderungen im Stadtverkehr. Doch Werkleiter Müller beruhigt: "Wir müssen insgesamt nur fünf Kilometer verdrahten." Der Grund: Die O-Busse müssen anders als beispielsweise Straßenbahnen nicht die ganze Fahrt über an der Oberleitung fahren. Mit Hilfe von Batterien können sie auch "abdrahten" und unabhängig von Oberleitungen fahren.

Batterie-O-Busse können auch unabhängig vom Oberleitungsnetz fahren. Die Grafik zeigt die bis Ende 2026 elektrifizierten Linien (rot) und die Strecken, die im Batteriebetrieb ohne Oberleitung (blau) befahren werden sollen. Pressestelle SVE

Oberleitung: Batterien werden beim Fahren geladen

"Die Reichweite im Batteriebetrieb beträgt ungefähr 20 Kilometer", erklärt O-Bus-Kenner Kiebler. Die Reichweite der Batterie hänge aber von mehreren Faktoren ab. Ein vollbesetzter Bus, der einen Berg hochfahre, komme weniger weit als einer, der bergab fahre und dabei die Batterien sogar aufladen könne. Der Betrieb der Klimaanlage im Sommer belastet die Batterien ebenso wie das Heizen im Winter.

Für Batterie-Oberleitungsbusse muss keine extra Ladezeit für Batterien eingeplant werden. "Das ist ein großer Vorteil gegenüber reinen Batteriebussen", so Werkleiter Müller. Dazu kommt, dass die Batterien der O-Busse - die ja nur kleinere Strecken ohne Nachladen fahren müssen - deutlich kleiner und damit auch leichter sind als die Batteriepakete, die Batteriebusse ohne Oberleitung benötigten. Zum Vergleich: Die Batterien in den Esslinger O-Bussen wiegen rund eine Tonne. Die in reinen Batteriebussen sind laut Müller drei bis vier Tonnen schwer.

Werbung in eigener Sache: Oberleitungsbusse sind laut Esslinger Verkehrsbetrieb 2,5 fach leiser als Busse mit Dieselmotor. SWR Philipp Pfäfflin

Nur drei Städte in Deutschland haben O-Busse

O-Busse sind in Deutschland eine Besonderheit. Nur drei Städte haben an der früher weit verbreiteten Technik festgehalten. Neben Esslingen sind das Solingen (Nordrhein-Westfalen) und Eberswalde (Brandenburg). In anderen Ländern sind Oberleitungsbusse hingegen weit verbreitet: Schweiz, Österreich und Italien genauso wie etliche Länder in Osteuropa, Asien und Lateinamerika, zählt der Werkleiter des städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen auf.

Vor- und Nachteile von Oberleitungsbussen

Im Vergleich zu Dieselbussen haben Batterie-Oberleitungsbusse viele Vorteile, erklärt Werkleiter Müller weiter. Sie sind deutlich leiser, blasen keinen Feinstaub und keine giftigen Abgase aus dem Auspuff und fahren "ruckelfreier", da sie kein Schaltgetriebe haben. Zudem seien sie klimaneutral, sagt SVE-Chef Müller: "Unsere Oberleitungsbusse fahren mit 100 Prozent grünem Strom."

Oberleitungsbusse haben aber auch Nachteile. Handelt es sich um reine O-Busse ohne Batterie, können sie beispielsweise Baustellen oder andere größere Verkehrshindernisse nicht umfahren. In der Anschaffung sind sie laut SVE teurer. Auf lange Sicht würden sich aber die Kosten angleichen, da O-Busse langlebiger seien als Busse mit Dieselmotoren.

O-Busse standen in Esslingen auf der Kippe Im Jahr 2017 hat der Gemeinderat entschieden, dass der Busverkehr in Esslingen schnellstmöglich rein elektrisch werden solle. Im März 2024 musste der Bushersteller Van Hool Insolvenz anmelden. Das löste eine Diskussion im Gemeinderat aus, ob die Technik noch zeitgemäß ist. Van Hool hätte 46 Batterie-Oberleitungsbusse nach Esslingen liefern sollen. Letztlich hat sich der Gemeinderat aber mit deutlicher Mehrheit für den Beibehalt und den weiteren Ausbau der Oberleitungstechnik ausgesprochen.

Esslingen: Vorbild für andere Städte?

In Esslingen fuhren die ersten O-Busse im Kriegsjahr 1944. Bomben hatten das damalige Straßenbahnnetz zerstört. Stahl für neue Schienen war kaum zu haben und sehr teuer. Busse mit einem Oberleitungssystem konnten hingegen vergleichsweise einfach eingesetzt werden. Und während andere Städte auf Dieselbusse umschwenkten und größere Städte ihre Straßenbahn-Netze ausbauten, hielt man in Esslingen am O-Bus-Netz fest.

Das ist heute ein großer Vorteil beim Ausbau. In Esslingen muss kein komplett neues Netz gebaut werden. Das Know-how ist da. Andere Städte, die bei Null anfangen und erst einmal Diskussionen darüber führen müssen, ob in ihr Stadtbild Oberleitungen für einen Busbetrieb passen würde, würden sich da deutlich schwerer tun, so Werkleiter Müller.