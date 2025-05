Bei der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag in Sindelfingen holte Max Reinhardt die Mehrheit der Stimmen, dicht gefolgt von Markus Kleemann. In zwei Wochen findet die Stichwahl statt.

Zwei der drei Favoriten werden das Rennen um den Oberbürgermeister-Posten in Sindelfingen (Kreis Böblingen) unter sich ausmachen. Bei der Wahl am Sonntag stimmten 37,0 Prozent der Wahlberechtigten für den erst 25 Jahre alten Max Reinhardt (FDP). Mit gut 35,4 Prozent landete der 40-jährige Markus Kleemann (CDU) auf Platz zwei. Den dritten Platz belegte der ebenfalls 40 Jahre alte Lukas Rosengrün (SPD), er erhielt 22,6 Prozent der Stimmen. An der Stichwahl in zwei Wochen (25. Mai) nehmen damit Reinhardt und Kleemann teil. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 40 Prozent. OB-Wahl: Stadtrat setzt sich gegen zwei Bürgermeister durch Insgesamt hatten neun Personen bei der Wahl für das Stadtoberhaupt der 65.000-Einwohner-Gemeinde kandidiert. Der Jurist und Sindelfinger Stadtrat Reinhardt hatte dabei das liberale Lager als Unterstützung. Kleemann, derzeit Bürgermeister in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg), hatte die CDU als stärkste Fraktion im Gemeinderat hinter sich. Rosengrün, aktuell Bürgermeister der rund 9.200 Einwohner zählenden Nachbar-Gemeinde Ehningen, ging mit SPD-Ticket ins Rennen. Die Grünen als zweitstärkste Ratsfraktion hatte wie auch die AfD keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Bei der Auszählung der Stimmen kam es bei der OB-Wahl in Sindelfingen zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende lag Max Reinhardt knapp vor Markus Kleemann. SWR Anna Knake Hochschule und Wirtschaftsstandort Themen im Wahlkampf Der Gewinner der Stichwahl folgt im Amt auf Bernd Vöhringer (CDU). Der gebürtige Sindelfinger war 24 Jahre Bürgermeister der Stadt. Er hinterlässt einige große Themen, die im Wahlkampf viel diskutiert wurden - darunter die Ansiedlung einer Hochschule und die wirtschaftliche Perspektive der Stadt, in der derzeit Mercedes-Benz mit seinem großen Werk dominiert. In der Fabrik arbeiten derzeit rund 33.000 Beschäftigte.