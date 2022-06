OB-Wahl in Geislingen: Dehmer bleibt im Amt

per Mail teilen

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist am Sonntag der amtierende Oberbürgermeister Frank Dehmer erneut gewählt worden. Der parteilose 48-Jährige erhielt gut 58 Prozent der Stimmen und ist damit weitere acht Jahre im Amt. Der geborene Geislinger ist bereits seit 2014 OB der Stadt. Dehmer hatte zwei Mitbewerber. Matthias Winter aus dem Landkreis Reutlingen erhielt knapp 27 Prozent und der Szene-Gastronom Peter Perner aus dem benachbarten Kuchen rund 15 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 34 Prozent.