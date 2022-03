Nachfolger von OB Klopfer soll voraussichtlich im November gewählt werden

Nachdem der Noch-Oberbürgermeister von Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) Matthias Klopfer (SPD) die OB-Wahl in Esslingen gewonnen hat, ist die Stadtverwaltung auf der Suche nach einem Nachfolger. Der Gemeinderat trifft sich deshalb am 4. August zu einer Sondersitzung, um über einen möglichen Wahltermin zu entscheiden. Im Gespräch ist der 7. November. Für einen zweiten Wahlgang wird der 28. November angestrebt. Wann genau Matthias Klopfer sein neues Amt in Esslingen antreten wird, ist noch nicht entschieden, sagte seine Pressesprecherin am Montag dem SWR. Während einer wahrscheinlichen Übergangszeit zwischen dem Abgang Klopfers und dem Antritt des neu gewählten OBs, soll Finanzbürgermeister Thorsten Englert die Amtsgeschäfte übernehmen.