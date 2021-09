Neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Mord an Ehefrau

per Mail teilen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 43-jährigen Frau vor einer Woche in Sindelfingen hat die Polizei neue Erkenntnisse mitgeteilt. Der von der Ehefrau getrennt lebende Ehemann hatte sich bereits der Polizei gestellt. Die Obduktion hat ergeben, dass die Frau infolge "massiver Gewalteinwirkung auf den Hals" gestorben ist. Die 43-Jährige war nach mehreren Fällen häuslicher Gewalt aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und hatte gegen ihren Ehemann ein gerichtliches Annäherungsverbot für ihre Arbeitsstelle erwirkt. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten sie und ihr Mann jedoch vor der tödlichen Tat wieder Kontakt aufgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau ihren 50-jährigen Ehemann freiwillig in ihre Wohnung gelassen hat, in der sie später getötet wurde.