Die Kälte treibt viele Obdachlose in die Notunterkünfte - denn sich tagsüber aufwärmen oder etwas Geld sammeln, geht kaum noch. Und im Freien schlafen, kann tödlich enden.

Angesichts der zunehmenden Kälte versucht die Stuttgarter Stadtverwaltung verstärkt, sich um wohnungslose Menschen zu kümmern. Drei Notunterkünfte hält die Stadt für Menschen bereit, die kein Zuhause haben. Eine davon können Obdachlose auch ohne aktuellen Corona-Test aufsuchen. Außerdem ist in der Stadt ein Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unterwegs und versorgt Obdachlose mit Decken und heißen Getränken.

Achtsamkeit der Bürgerinnen und Bürger gefragt

Die Stadt Stuttgart bittet dringend darum, hilflose Menschen, die draußen übernachten, zu melden und den Notruf 112 zu wählen. Obdachlose könnten sich auch in Pandemiezeiten jederzeit Hilfe in der Zentralen Winternotübernachtung in der Hauptstätter Straße holen. Alle drei städtischen Einrichtungen werden von der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart in Kooperation mit dem Caritasverband für Stuttgart betrieben.