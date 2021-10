OB-Wahl Stuttgart: 250 Zuschauer bei Kandidatenvorstellung in Schleyer-Halle

Die 14 Bewerber für die OB-Wahl in Stuttgart haben sich am Dienstagabend in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert - wegen der Corona-Pandemie konnte nur ein Bruchteil der Sitzplätze belegt werden.

Video herunterladen (5,8 MB | MP4) Mobilität, Wohnen, Arbeitsplätze, Klimawandel - diese Themen haben die meisten der Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl in Stuttgart bei der Vorstellung angesprochen. Rund 250 Bürger hörten sich die je acht Minuten langen Reden an, 500 waren ursprünglich zugelassen. Wegen der Corona-Pandemie waren die Teilnehmer auf die komplette Halle, die mehr als 10.000 Besucher fassen kann, verteilt. Video herunterladen (5,4 MB | MP4) Mitschnitt im Internet zum Nachschauen Die Stadt Stuttgart hat die Veranstaltung aufgezeichnet, sie wird bis zur Wahl auf der Internetseite der Stadt abrufbar sein. Die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart findet am 8. November statt. Sollte keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit erhalten, findet am 29. November ein zweiter Wahlgang statt.