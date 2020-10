Vor der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart findet am Montagabend in der Porsche-Arena eine Podiumsdiskussion statt. Die Veranstaltung findet aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum statt. Auf der Bühne diskutieren Veronika Kienzle (Grüne), Frank Nopper (CDU), Martin Körner (SPD), Hannes Rockenbauch (SÖS), Malte Kaufmann (AfD) und Marian Schreier (parteiunabhängig). Das sind von den 14 OB-Kandidatinnen und -Kandidaten diejenigen, die bereits ein Wahlamt innehaben beziehungsweise von den im Stuttgarter Gemeinderat vertretenen Gruppierungen und Parteien unterstützt werden. Jan Sellner von der Stuttgarter Zeitung und Nicole Köster von SWR1 Leute moderieren die Veranstaltung, die vom SWR, der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, der Volkshochschule Stuttgart und der Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam organisiert wird. Zunächst hätten gemäß der Corona-Beschränkungen 499 Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Veranstaltung kommen dürfen. Aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen wird die Podiumsdiskussion aber ohne Publikum stattfinden. Sie wird unter anderem auf swr.de per Livestream gezeigt.