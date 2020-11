Was für ein Mensch steckt hinter einem Politiker? Das wollten SWR, Stuttgarter Zeitung und Nachrichten, Landeszentrale für Politische Bildung und die Volkshochschule Stuttgart am von den OB-Kandidaten*innen für die Stuttgarter OB-Wahl wissen. Bei der Podiumsdiskussion am 26.Oktober in der Porsche-Arena standen sie Rede und Antwort - und gaben auch Persönliches preis.