Auch am Abend des zweiten Wahlgangs der Stuttgarter OB-Wahl am 29. November wird es Corona-bedingt keine Wahlparty geben. Üblicherweise werden die Ergebnisse in Anwesenheit der Kandidaten und von zahlreichen geladenen Gästen sowie der Medien im Rathaus vorgestellt. Wegen der Pandemie waren bereits die öffentliche Präsentation und die Wahlparty am 8. November entfallen. Wie die Stadt Stuttgart am Freitag mitteilte, werden die Ergebnisse am Wahlabend wieder kontinuierlich auf der Website der Stadt veröffentlicht. Sobald das Ergebnis feststehe, werde das neugewählte Stadtoberhaupt im Rathaus erwartet und dort vom amtierenden Oberbürgermeister Fritz Kuhn begrüßt. Ein Statement der beiden werde dann live übertragen.