Dreiviertel der Stuttgarterinnen und Stuttgarter bezeichnen sich als zumindest ein wenig religiös, knapp ein Viertel betet mindestens einmal in der Woche und gut ein Fünftel der Menschen glaubt sehr stark an Gott oder etwas Göttliches. Das zeigt der Atlas der Religionen. Insgesamt hat sich Stuttgart demnach von einer traditionell evangelischen Stadt zu einer Großstadt entwickelt, in der mehr als 250 Glaubensgemeinschaften beheimatet sind. Die religiöse Vielfalt habe ihn überrascht, so Ordnungsbürgermeister Martin Schairer, der Religionsbeauftragte der Stadt Stuttgart. mehr...