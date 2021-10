OB-Wahl Stuttgart: Issam Abdul-Karim stellt sich vor

per Mail teilen

Zwei Frauen und zwölf Männer wollen in Stuttgart die Nachfolge des scheidenden OB Fritz Kuhn (Grüne) antreten. Einer der Bewerber ist Issam Abdul-Karim (parteilos). Wer er ist, was seine Ziele sind und wo er die Stadt unter seiner Führung in gut fünf Jahren sieht, hat ihn der SWR gefragt - seine Antworten sehen Sie im Video.