Bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl bekommt der CDU-Kandidat Frank Nopper Unterstützung vom FDP-Kreisverband. Dies habe der Stuttgarter Kreisvorstand der Liberalen am Montagabend in seiner Sitzung beschlossen, hieß es schriftlich am Montagabend. Die FDP sei davon überzeugt, dass es nicht so aktionsarm wie in den vergangenen acht Jahren unter dem OB Fritz Kuhn (Grüne) weitergehen könne.