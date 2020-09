per Mail teilen

Am 8. November wählt Stuttgart einen neuen Rathauschef. Wer sind die Kandidaten? Was wollen sie anders machen als Amtsinhaber Kuhn? Wer steht für welche Politik? Welche Rolle spielt die Parteizugehörigkeit?

Wer folgt auf Fritz Kuhn? Der Grünen-Politiker ist seit 2013 Oberbürgermeister von Stuttgart. Er hatte im Januar angekündigt, bei der Wahl am 8. November nicht noch einmal anzutreten. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Tom Weller/dpa

Alle acht Jahre wählt Stuttgart ein neues Stadtoberhaupt. Der bisherige Amtsinhaber Fritz Kuhn (Grüne) tritt nicht noch einmal an. Anders als bei den Wahlen zuvor, ist keiner der Kandidaten überregional bekannt. In Zeiten von Corona fällt es allen Bewerbern deshalb besonders schwer, sich ohne große Bürgerversammlungen in der ganzen Stadt bekannt zu machen.

Wahlkampf ohne große Besucherveranstaltungen

Auch wenn viele Parteien Kandidaten ins Rennen schicken, sind in Stuttgart OB-Wahlen Persönlichkeitswahlen. Deshalb versuchen die meisten Kandidaten mit umfangreichen Kampagnen im Internet auf sich aufmerksam zu machen. Viele Wahlveranstaltungen finden nur für einen kleinen Besucherkreis statt. Zudem versuchen die Kandidaten, mit umfangreichen Plakataktionen und Touren durch die Stadt unter Corona-Bedingungen Wähler für sich zu gewinnen.

OB-Wahl: Bewerbungsfrist läuft bis zum 12. Oktober

Bis zum 12. Oktober läuft die Bewerbungsfrist. Am 13. Oktober will die Stadtverwaltung dann verkünden, wer offiziell zur Wahl zugelassen ist. Wichtige Wahlthemen sind unter anderem Mobilität und Wohnen. Einzelne Kandidaten versuchen sich auch durch ihre Ansichten zum Thema Wirtschaft, Sicherheit oder Klimaschutz zu profilieren.

Einzelne Kandidaten im Überblick: