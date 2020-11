Alle acht Jahre stimmen die Stuttgarter darüber ab, wen sie an der Spitze der Stadt sehen wollen. Ende 2020 ist es wieder soweit. Bislang hat sich nur ein SPD-Kandidat gemeldet.

Amtsinhaber Fritz Kuhn (Grüne) hält sich offiziell noch bedeckt, ob er eine zweite Amtszeit an der Spitze der Stuttgarter Verwaltung anstrebt. Doch in Fachkreisen geht man davon aus, dass er sich 2020 zur Wiederwahl stellen wird. Wie auch die Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres gezeigt haben, gibt es viel Rückenwind für die Grünen.

Das Stuttgarter CDU-Personal

Alle Augen richten sich daher auf die CDU, die jahrzehntelang den Stuttgarter Oberbürgermeister gestellt hat, deren Rückhalt aber - so die Ergebnisse der Kommunalwahl - mehr und mehr schwindet. Drei potentielle Bewerber kommen für die Stuttgarter CDU in Frage: die CDU-Bundestagskandidaten Stefan Kaufmann und Karin Maag sowie der Stuttgarter Gemeinderatsvorsitzende Alexander Kotz.

Stefan Kaufmann SWR SWR - Tom Oettle

Die CDU auf Kandidatensuche

Innerparteilich werden Karin Maag wohl wenig Chancen zugestanden von ihrer Partei nominiert zu werden. Die Lager Kaufmann und Kotz werden zwar als in etwa gleich stark angesehen, dennoch gibt es offenbar viele Stimmen in der CDU, die für einen OB-Kandidaten von außen plädieren. Geeignet wäre demnach ein Kandidat, der anderswo im Land schon erfolgreich seinen Weg an die Stadtspitze geschafft hat und das CDU-Parteibuch trägt. Doch die Stuttgarter CDU hält sich auch da bedeckt und will erst im März einen Kandidaten präsentieren.

Tengener Bürgermeister will für die SPD antreten

Bislang ist es nur eine Schlagzeile und Absichtserklärung, dass sich Marian Schreier, der Bürgermeister des südbadischen Tengens, für die SPD in die OB-Wahl in Stuttgart 2020 gehen will. Die Stuttgarter Gemeinderatsfraktion hat sich dazu noch nicht geäußert. Auch das Wahlamt der Stadt Stuttgart hat die Bewerbungsfrist noch nicht eröffnet. Sie beginnt erst Ende August. Und bis dahin könnte sich in der SPD der interne Streit mit dem Stuttgarter Gemeinderatsfraktionsvorsitzenden Martin Körner auch wieder gelegt haben.

Marian Schreier (SPD) will Oberbürgermeister von Stuttgart werden (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Kandidatenvorstellung für 20.Oktober geplant

Der Gemeinderat muss die Daten und Fristen für die Wahl noch offiziell beschließen. Wenn es jedoch bei dem bleibt, was das Wahlamt plant, wird am 8. November gewählt. Eine öffentliche Vorstellung aller Bewerber soll es am 20. Oktober in der Stuttgarter Liederhalle geben.