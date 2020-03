per Mail teilen

Der SPD-Politiker Jürgen Kessing bleibt weitere acht Jahre Oberbürgermeister in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Bei der OB-Wahl am Sonntag hat er sich gegen einen Gegenkandidaten durchgesetzt.

Amtsinnhaber Jürgen Kessing (SPD/links) hat sich gegen Stephan Muck (Freie Wähler/rechts) durchgesetzt. dpa Bildfunk privat / picture-alliance/Michael Kappeler/dpa

Jürgen Kessing holte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag die für den Sieg erforderliche Mehrheit, wie das Rathaus mitteilte. Laut vorläufigem Wahlergebnis am Abend erhielt er knapp 55 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Der 62-Jährige sicherte sich damit seine dritte Amtszeit. Er hatte sich gegen den Winzer Stephan Muck, der für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt, durchgesetzt. Muck erreichte knapp 44 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 38,35 Prozent. Mit Günther Kirchknopf stand laut Stadtverwaltung noch ein dritter Bewerber auf dem Stimmzettel, er hatte aber zwischenzeitlich seine Kandidatur zurückgezogen. Am Sonntag kam er auf knapp 1 Prozent der Stimmen.

Wohnraum und Verkehr im Fokus

Kessing ist seit 16 Jahren Oberbürgermeister der rund 43.000 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt im Kreis Ludwigsburg. Die Stadt an der Enz ist als größte schuldenfreie Stadt Baden-Württembergs in einer komfortablen Lage. Es gilt den Wohlstand in Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft zu halten. Die zentralen Zukunftsthemen der Stadt sind neuer, bezahlbarer Wohnraum und eine bessere Verkehrssteuerung sowie der Umstieg auf den ÖPNV.