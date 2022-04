Schorndorf: Oberbürgermeister verurteilt Angriff auf Haus eines AfD-Politikers

In Schorndorf ist das Wohnhaus des AfD-Stadtrats Lars Haise Ziel eines Angriffs geworden. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. OB Hornikel verweist auf eine Resolution.

Nach dem Angriff auf das Wohnhaus des AfD-Stadtrats Lars Haise in Schorndorf gibt es heftige Reaktionen. "Der Angriff auf unser ehrenamtlich aktives Gemeinderatsmitglied und das Eindringen in seine Privatsphäre ist nicht tolerierbar", erklärte Oberbürgermeister Bernd Hornikel (parteilos) auf den Internetseiten der Stadt Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Darin verweist er auch auf eine vom Gemeinderat im Jahr 2020 verabschiedete Resolution.

Nach dem Angriff auf das Wohnhaus eines AfD-Stadtrates in Schorndorf hat Oberbürgermeister Bernd Hornikel die Tat auf das Schärfste verurteilt. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jan-Philipp Strobel

Oberbürgermeister: Angriff auf AfD-Stadtrat nicht tolerierbar

In der Resolution heißt es: "Wir verurteilen Hass, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, religiösen Fanatismus und das Verächtlichmachen Andersdenkender in jeder Form, vor allem auch in der Öffentlichkeit, in der politischen Diskussion in unseren Gremien und auch in den sozialen Netzwerken." In der Resolution wird außerdem explizit jede Art von Drohung, Einschüchterung und Gewaltausübung verurteilt.

Briefkasten beschädigt und Flugblätter verteilt

Bislang unbekannte Personen hatten den Briefkasten am Wohngebäude des Stadtrats ausgeschäumt und beschädigt. Der Polizei zufolge wurden zudem Flugblätter verteilt, deren Inhalt sich gegen die AfD richtet und zur Demonstration am 1. Mai aufrief.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Donnerstag niemand.