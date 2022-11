per Mail teilen

Die Beschäftigten der Stadt Stuttgart sollen nach dem Willen ihres Oberbürgermeisters Nopper bald kostenfrei Bus und Bahn nutzen können. Der OB verfolgt damit einen bestimmten Plan.

Wer in der Stadtverwaltung der Stadt Stuttgart arbeitet, soll mit der Einführung des bundesweiten 49-Euro-Tickets ein kostenfreies ÖPNV-Jobticket für Fahrten in ganz Deutschland erhalten. Diese Idee will Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) kommende Woche im Gemeinderat vorstellen und für eine Kostenübernahme durch die Stadt werben.

Mit kostenlosem 49-Euro-Ticket gegen Fachkräftemangel

Nopper will damit vor allem dem Fachkräftemangel, mit dem auch die Stadt Stuttgart besonders zu kämpfen hat, begegnen und für Beschäftigte attraktiver werden. Zudem sei ein kostenfreies Ticket ein "wichtiger Beitrag zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr". Ein 0-Euro-Jobticket für alle städtischen Angestellten würde die Stadt Stuttgart nach eigener Aussage fünf Millionen Euro zusätzlich kosten. Bereits jetzt bezuschusst die Stadt das ÖPNV-Jobticket ihrer Beschäftigten.