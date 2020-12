per Mail teilen

Guido Till war 16 Jahre lang Oberbürgermeister von Göppingen. Am Donnerstagnachmittag wird der CDU-Politiker offiziell verabschiedet. Gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung soll die etwa einstündige Verabschiedung stattfinden. Damit möglichst viele Personen an der Veranstaltung teilnehmen können, wird die Verabschiedung ab 17 Uhr auf den Internetseiten der Stadt Göppingen live übertragen. Till hatte sich zur Wiederwahl gestellt, war aber im November Alexander Maier von den Grünen denkbar knapp unterlegen. Daraufhin hatte Till angekündigt, bis zum Ende seiner Amtszeit am 13. Januar seinen Resturlaub zu nehmen. Über alle wichtigen Vorgänge werde er informiert.