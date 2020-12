per Mail teilen

Noch-OB Guido Till (CDU) hat sich am Donnerstagabend im Göppinger Gemeinderat verabschiedet. Es war seine letzte Sitzung, die er als OB geleitet hat. In seiner Rede blickte er auf sein politisches Wirken: zum Beispiel bei der Umgestaltung der Innenstadt, beim Ausbau von Kita-Plätzen sowie bei der Unterstützung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Zum Abschluss seiner Rede sagte Till: "Ich hätte das gleichermaßen herausfordernde wie schöne Amt des Oberbürgermeisters gerne weiter ausgeübt. Aber die Wählerinnen und Wähler haben - wenn auch knapp - anders entschieden. Das habe ich zu akzeptieren. Ich scheide am 13. Januar 2021 mit Stolz auf die geleisteten 16 Jahre aus meinem Amt." Till hatte sich bei der OB-Wahl Anfang November knapp seinem Herausforderer Alexander Maier (Grüne) geschlagen geben müssen. Dieser war bislang Abgeordneter Im Landtag von Baden-Württemberg.