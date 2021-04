Das Blühende Barock in Ludwigsburg ist ab Mittwoch wieder geöffnet. Der Zutritt ist nur mit negativem Corona-Test oder dem Nachweis eines vollständigen Impfschutzes möglich, so Blüba-Chef Volker Kugel. Der Corona-Test muss an einer offiziellen Teststelle gemacht worden sein und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Besucherinnen und Besucher werden gebeten auch künftig Masken in den Parkanlagen zu tragen. Eine Pflicht gebe es nicht, da alle getestet seien, so der Blüba-Chef weiter. Die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Park aufhalten, ist weiterhin beschränkt. Auch der Märchengarten ist laut Blüba-Internetseite ab Mittwoch geöffnet.