Nur ein Kandidat für OB-Wahl in Waiblingen

Als einziger Kandidat tritt bei der Oberbürgermeisterwahl in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) der CDU-Politiker Sebastian Wolf an. Das teilte die Stadtverwaltung nach Ablauf der Bewerbungsfrist mit. Wolf ist in Waiblingen geboren und aufgewachsen und derzeit Erster Bürgermeister in der Großen Kreisstadt Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Der 40-Jährige hatte seine Kandidatur für die Wahl am 6. Februar schon Anfang Dezember angekündigt. Die Amtszeit des derzeitigen Rathauschefs Andreas Hesky endet am 12. März. Er hatte im vergangenen Sommer angekündigt, nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen.