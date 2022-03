Corona-Impfambulanz im SWR-Funkhaus Stuttgart: Ab sofort Novavax-Impfungen möglich

In der Impfambulanz im Stuttgarter SWR-Funkhaus kann man sich nun auch mit dem Proteinimpfstoff von Novavax impfen lassen. Alle Infos zu dem neuen Vakzin und zur Terminbuchung.

Die ersten Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax sind in Baden-Württemberg bereits verabreicht worden. Ab sofort werden auch in den Räumen des SWR-Funkhauses in Stuttgart-Ost Termine für Impfungen mit dem Vakzin angeboten. Das Impfzentrum in Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart bietet seit dem 8. Dezember 2021 Impfungen gegen das Coronavirus an.

Novavax-Impftermin beim SWR: Was muss man beachten?

Termine für eine Novavax-Impfung im SWR-Funkhaus Stuttgart können über die Internetseite https://www.impftestambulanz.de/swr/ gebucht werden. Bei der Anmeldung lassen sich die benötigten Formulare herunterladen, die ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden müssen. Auch ohne Terminvereinbarung sind Impfungen möglich, dann muss allerdings mit deutlich längeren Wartezeiten gerechnet werden. Dies sind die aktuellen Öffnungszeiten seit dem 7. Februar:

Montag geschlossen Dienstag geschlossen Mittwoch geschlossen Donnerstag 15:00 bis 19:00 Uhr Freitag 15:00 bis 19:00 Uhr Samstag 13:00 bis 17:00 Uhr Sonntag und Feiertage 13:00 bis 17:00 Uhr

Bis Ende März kann man sich im Stuttgarter Funkhaus noch gegen das Coronavirus impfen lassen.

Alternative zu mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna

Die Politik in Deutschland und Baden-Württemberg hofft, dass der Impfstoff des US-Herstellers Novavax der Impfkampagne neuen Schwung verleiht. Er könnte eine Alternative für manche sein, die sich nicht mit den bisherigen mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna impfen ließen. Der Novavax-Impfstoff basiert auf einem klassischeren Verfahren - ähnlich wie die bekannten Impfstoffe gegen Grippe.

Allerdings sieht der Deutsche Hausärzteverband die Hoffnung auf einen Impf-Boom skeptisch. "In den Praxen gibt es bislang nur vereinzelte Nachfragen von Patientinnen und Patienten zu dem Novavax-Impfstoff", sagte der Vorsitzende Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch. "Nach aktuellem Stand ist es zumindest fraglich, ob der neue Impfstoff zu einer signifikanten Steigerung der Impfquoten führt." Hausarztpraxen erreichten aktuell nur sehr wenige Terminwünsche für eine Impfung.

Vorrangig für Beschäftigte im Gesundheitswesen

Novavax wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen - für Menschen ab 18 Jahren. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Das Vakzin soll zunächst bundesweit vorrangig ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen angeboten werden. In der Branche greift bald eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ungeimpfte Mitarbeiter etwa von Kliniken und Pflegeheimen müssen sich vor ihrem Inkrafttreten am 16. März immunisieren lassen.