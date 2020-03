per Mail teilen

Das Landratsamt Esslingen will eine Halle der Messe Stuttgart in eine Notklinik für Corona-Patienten umwandeln. Insgesamt sollen bis zu 300 zusätzliche Krankenhausbetten geschaffen werden.

In einer Halle der Stuttgarter Messe werden bis zu 300 Krankenhausbetten geschaffen. Diese "Notklinik" soll bei Kapazitätsengpässen die anderen Krankenhäuser im Kreis Esslignen entlasten. Pressestelle Foto: Messe Stuttgart

Die Notklinik sei eine reine Vorsorgemaßnahme für den Fall, dass die Kliniken im Kreis Esslingen keine weiteren Patienten mehr aufnehmen können, erklärte Peter Keck, Sprecher des Esslinger Landratsamt, am Montag auf SWR-Nachfrage.

Mehr Kapazitäten in Krankenhäusern schaffen

Anders als es der Name vermuten lässt, sollen dort künftig keine Notfälle behandelt werden, sondern die leichteren Fälle. Ziel sei es, an den bestehenden Krankenhäusern mehr Kapazitäten zu schaffen. Vergangene Woche musste die Medius-Klinik Nürtingen (Kreis Esslingen) Patienten nach Tübingen und Esslingen verlegen, weil nicht mehr genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung standen.

Klinik soll in Kürze einsatzbereit sein

Wann die Notklinik in Betrieb geht, steht laut Landratsamt noch nicht fest. Derzeit laufen die Vorbereitungen, damit schon in wenigen Tagen die Klinik einsatzbereit ist. An den Planungen sind neben dem Landratsamt auch die Landesmesse, die Malteser, die Kreisärzteschaften, die Ärztekammer und die Medius-Kliniken beteiligt.