Die vom Hochwasseropfer in RLP und NRW haben nicht nur ihr Hab und Gut verloren, sondern leiden auch emotional. Notfallseelsorger Olaf Digel aus Ludwigsburg war im Ahrtal und hat ihnen zugehört.

SWR-Moderatorin Ute Weber: In welcher Verfassung haben Sie die Menschen vor Ort angetroffen?

Pfarrer Olaf Digel: Das geht von Menschen, die erstaunlich gefasst, vielleicht auch mit dem Mut Verzweiflung, einfach dabei sind, mithilfe von den Hilfsorganisationen und den Ehrenamtlichen, einfach das Nötige zu tun, weiter aufzuräumen. Die Arbeiten gehen gerade einfach immer noch weiter. Und es gibt andere, die komplett verzweifelt sind und auch nicht wissen, wie sie den nächsten Tag irgendwie schaffen sollen, weil es im Moment einfach komplett perspektivlos ist. Und die Gefühle sind Angst, zum Teil auch Wut auf späte Reaktionen aus der Politik. Dass da wohl die Informationen von den steigenden Pegelständen möglicherweise früher vorlagen, als dann evakuiert wurde. Also jeder weiß, dass das Wasser nicht aufzuhalten war. Aber auf der anderen Seite ist halt gerade bei Menschen, die Angehörige verloren haben, schon die Frage: Hätte unsere Verstorbene wirklich sterben müssen? Oder hätte es eine Möglichkeit gegeben, sie rechtzeitig zu warnen, wie schlimm das wirklich wird und wäre sie dann noch rausgekommen.

SWR: Sie waren bis heute Morgen vor Ort. Wie haben Sie dort geholfen?

Pfarrer Olaf Digel: Also wir waren insgesamt mit einem Team von 50 Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern aus ganz Baden-Württemberg dort. Wir sind dann im Prinzip über die dortige Leitstelle alarmiert worden. Wir haben also eine zusätzliche Einsatzleitstelle bei uns in diesem Containerdorf gehabt um zuzuhören, da zu sein und auch zu gucken, wo gibt es Punkte, wo aktuell seelsorgerliche Hilfe gefragt ist - und es wird einfach jetzt zunehmend kommen. Viele Häuser sind inzwischen schon so weit aufgeräumt, ausgeräumt, entkernt, Öl abgepumpt, dass im Moment die Bautrockner laufen und man auch gar nicht arg viel mehr weitermachen kann und entsprechend Stück für Stück auch mehr Gesprächsbedarf entsteht.

SWR: Das heißt, die Menschen waren jetzt erstmal mit ihrer Arbeit beschäftigt und abgelenkt und jetzt, wo ein kleines bisschen mehr Ruhe einkehrt, kommen die Fragen in die Köpfe?

Pfarrer Olaf Digel: Ja, das wird sich zum Teil mit Sicherheit jetzt so entwickeln. Es gibt natürlich auch bei der Betroffenheit ganz unterschiedliche Grade. Es gibt Menschen, deren Haus ist nicht mehr mal zu erkennen, wo das mal gestanden hat. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht dort war. Man muss sich das klarmachen: Die Menschen leben jetzt seit drei Wochen mit dieser Ungewissheit, was mit ihren Angehörigen war. Immer wieder passiert es jetzt, dass die Kriminalpolizei zusammen mit der Notfallseelsorge zu den Angehörigen geht und ihnen sagt: Wir haben eine Identifizierung hinbekommen. Es ist also sicher, dass ihr Angehöriger tatsächlich verstorben ist.

SWR: Wie war das für Sie all das zu erleben? Was macht es mit Ihnen?

Pfarrer Olaf Digel: Ich bin ein erfahrener Notfallseelsorger. Ich mache das seit über 20 Jahren. Ich habe tatsächlich vieles erlebt in dieser Zeit. Trotzdem - drei Tage am Stück immer wieder in diese Täler zu fahren, immer wieder mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, das hat eine Wucht, die ich vorher in dem Ausmaß mir nicht habe vorstellen können und die ich auch vorher noch nicht erlebt habe. Jetzt wenn man rauskommt, wenn man die Einsatzkleidung ausgezogen hat, wenn man aus dem Gebiet draußen ist, wenn klar ist, man hält sich nicht für der nächsten Einsatz bereit, dann kommt Stück für Stück dieses Gefühl von einer inneren Erschöpfung. Mir hat ein Kollege erzählt: Es gibt eine große Skepsis gegenüber Menschen, die dort in den Gebieten unterwegs sind und nicht Schlamm verdreckt sind. Also alle, die dort arbeiten, sehen aus wie die Sau. Wir Notfallseelsorger kommen mit relativ sauberen Klamotten dort dran. Und dann sagte der Notfallseelsorger zu einem Betroffenen vor Ort: Ja schauen sie mal, ich habe auch noch saubere Kleider und ich arbeite ja trotzdem. Und dann sagte der Betroffene: Ja, aber ich glaube, sie werden dreckig im Kopf bei ihrer Arbeit. Das war seine schlichte Formulierung dafür, was letztlich mit uns Notfallseelsorgerin und Notfallseelsorgern dort passiert.

Olaf Digel ist Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Ludwigsburg-Neckarweihingen.