Stuttgarter OB Nopper wird Chef seines schärfsten Kritikers

OB Nopper von der CDU macht seinen SPD-Rivalen Körner zu seinem neuen Chef-Planer. Dabei wollte er Noppers Amt. Beobachter staunen: "Wie wenn Kanzler Scholz Merz zum Vize macht."

"Mach deinen Gegner zu deinem Mitarbeiter" – das könnte sich Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) gedacht haben, als er sich für Martin Körner als neuen Chef-Strategen entschieden hat. Denn Körner ist nicht irgendwer, sondern war bisher Chef der SPD-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat. In dieser Position war er schon aufgrund seines politischen Amts einer der härtesten Kritiker des CDU-Oberbürgermeisters - das gehört als Anführer einer der Oppositionsfraktionen schließlich sozusagen zur Stellenbeschreibung dazu.

Körner (re.) soll seinen Chef Nopper (li.) künftig in strategischen Fragen als Oberbürgermeister beraten.

Gestern politische Rivalen, ab jetzt beide im "Team Nopper"

Körner wäre selbst gerne anstelle von Nopper Stuttgarts Oberbürgermeister geworden. Aber ungefähr drei Wochen vor dem zweiten Wahlgang, bei dem Nopper für die CDU schließlich den Sieg holen sollte, hatte Körner im November 2020 die Reißleine gezogen: Im ersten Wahlgang hatte er als SPD-Kandidat weniger als zehn Prozent der Stimmen geholt.

Ein Schachzug, mit dem wohl niemand gerechnet hat

Ein Beobachter ist erstaunt über die Personalentscheidung von Nopper. Er vergleicht es mit dem Fall, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Widersacher Friedrich Merz engagieren würde, der schließlich Chef der oppositonellen Bundes-CDU ist.

Auch auf Twitter reagieren manche mit Kopfschütteln, so zum Beispiel Daniel Abbou, früher Pressesprecher des damaligen BW-Wirtschaftsministers Nils Schmid (SPD).

Das sagt Martin Körner selbst über seinen neuen Job für Nopper

"Wir beiden haben dasselbe Ziel: Eine gute Zukunft für die Stadt Stuttgart und daran arbeiten wir gemeinsam", hat Körner im SWR gesagt. Er rechne mit einer Zusammenarbeit über mehrere Jahre hinweg.

Die Arbeitsteilung zwischen seinem künftigen Chef und ihm sehe ungefähr so aus: "Er ist der, der entscheidet, ich bin der, der Rat geben kann und bei der Umsetzung unterstützen kann." Seinen Posten als SPD-Fraktionschef gebe er auf, weil beides nicht zusammenpasse. Tempo 30 in Stuttgart werde "sicherlich nicht unser erstes Thema sein", sagt Körner über bevorstehende Projekte. Stattdessen wolle man sich in nächster Zeit zum Beispiel um die Opernsanierung kümmern.

Wer ist Martin Körner und was hat er bisher gemacht?

Martin Körner hat Volkswirtschaftslehre (VWL) studiert und danach unter anderem bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gearbeitet. Der 51-Jährige kommt aus Schwäbisch Hall, wie die Website der Stadt Stuttgart informiert. Er ist Mitglied in zahlreichen Aufsichtsräten, darunter dem der BW-Bank, und im Ausschuss "Stuttgart 21 / Rosenstein".