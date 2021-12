Lichtaktion: Nikolaus beschenkt Radfahrer in der Region Stuttgart mit Gutscheinen

Der Nikolaus belohnt am Montag freundliche Fahrradfahrer in der Region Stuttgart. In über zehn Städten und Gemeinden gibt es Süßigkeiten. Der Verein Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg verteilt Schokoherzen an Radfahrer, die gut beleuchtet durch die Straßen fahren. In Herrnberg (Kreis Böblingen), Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) oder Winnenden (Rems-Murr-Kreis) bekommen Radler ohne Licht nicht etwa die Rute, sondern einen Gutschein für einen Lichtcheck bei ihrem Fahrradhändler und eine Postkarte. Da steht dann drauf: "Lass dich mal wieder sehen."