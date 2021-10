Niederschwellige Impfangebote auch nach Schließung des Kreisimpfzentrums

Der Kreis Böblingen hat niederschwellige Impfangebote auch nach der Schließung des Kreisimpfzentrums Sindelfingen (Kreis Böblingen) angekündigt. Das Kreisimpfzentrum beendet - wie von der Landesregierung vorgesehen - morgen seinen Betrieb in der Messehalle in Sindelfingen. Dann geht die Hauptverantwortung für das Impfen gegen Corona endgültig auf die niedergelassenen Ärzten über. Der Kreis Böblingen bietet nun allen an, sich ohne Termin und ohne Patient eines Hausarztes zu sein, in einer der Testzentren im Landkreis Böblingen eine Corona-Impfung abzuholen. Ziel sei es, eine Impfquote von über 80 Prozent zu erreichen, so Landrat Roland Bernhard (parteilos).