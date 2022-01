Gewerkschaft NGG fordert Reform der Kindergrundsicherung

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG, fordert eine schnelle Reform der Kindergrundsicherung. Allein in Stuttgart würden mehr als 1.100 Kinder in Familien leben, deren Eltern trotz Job auf Hartz IV angewiesen seien. NGG-Regionalchef Hartmut Zacher spricht von „alarmierenden Zahlen“. Es könne nicht sein, dass so viele Menschen trotz Arbeit zum Jobcenter gehen müssten. In Stuttgart gebe es laut Zahlen der Bundesagntur für Arbeit fast 7.000 sogenannte Hartz IV-Aufstocker. Vor allem niedrige Löhne seien eine Hauptursache, dass Kinder in Armut aufwachsen würden. Der Geschäftsführer der NGG-Region Stuttgart rief Bundesfamilienministerin Spiegel auf, das versprochene Gesetz zur Kindergrundsicherung rasch auf den Weg zu bringen. Zudem müssten die Unternehmen stehen armutsfeste, tariflich abgesicherte Jobs bieten, damit niemand überhaupt erst aufstocken müsse, so Zacher.